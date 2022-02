Demos in Brasilien nach brutalem Tod eines kongolesischen Flüchtlings

Rio de Janeiro – Nach der brutalen Tötung eines afrikanischen Flüchtlings hat es in zahlreichen brasilianischen Städten Demonstrationen für Gerechtigkeit gegeben. In Rio de Janeiro versammelten sich am Samstag Hunderte Demonstranten bei der Strandbar, in der der junge Kongolese Moïse Kabagambe gearbeitet hatte. Dort war er am 24. Jänner von mehreren Menschen zu Tode geprügelt worden.