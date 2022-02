Vermeulen mit starkem Olympia-Debüt bei Skiathlon-Sieg von Bolschunow

Zhangjiakou – Am Tag nach Olympia-Bronze durch Teresa Stadlober hat Österreichs einziger männlicher Langläufer bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein glänzendes Debüt gefeiert. Mika Vermeulen landete am Sonntag im Skiathlon (15 km klassisch, 15 km Skating) auf dem starken 16. Rang. Auf Olympiasieger Alexander Bolschunow aus Russland fehlten ihm 4:30,2 Minuten. Bolschunow kam nach 1:16.09,8 Stunden vor Landsmann Denis Spizow (+1:11,0 Min.) und Iivo Niskanen (FIN/+2:00,2) ins Zíel.