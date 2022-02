16 abgelegte Leichen in Mexiko entdeckt

Fresnillo – In einer der gefährlichsten Gegenden Mexikos sind fast zeitgleich insgesamt 16 Leichen an zwei Orten entdeckt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft des zentralmexikanischen Bundesstaates Zacatecas bestätigte auf Twitter den Fund am Samstagmorgen (Ortszeit) zehn Toter in Fresnillo und sechs weiteren im rund 100 Kilometer entfernten Pánfilo Natera.