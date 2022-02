Schließt sich der Kreis? Medaille wäre für Egle die Krönung

Madeleine Egle will ein Olympia-Glanzlicht setzen.

Yanqing – Eine Olympiamedaille wäre für Rodlerin Madeleine Egle die Krönung ihrer Erfolgssaison, die sie mit dem Sieg beim Testevent im November 2021 in Yanqing eingeläutet hat. Freilich war der Eisaufbau in der Olympiabahn damals anders und die Temperaturen des Eises und der Luft wärmer, zuzutrauen ist der Tirolerin dennoch viel. Aber auch Lisa Schulte und Hannah Prock zeigten im Training für den Frauen-Einsitzerbewerb bei den Winterspielen in China auf.