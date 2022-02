Frau in Lienz bei Messerattacke schwer verletzt, Verdächtiger gefasst

Lienz – Bei einer Messerattacke in Lienz ist am Samstagabend eine 47-Jährige schwer verletzt worden. Die Slowakin mit Wohnsitz in Nordtirol war gegen 22 Uhr mit Stich- und Schnittverletzungen an Bauch, Hüfte und Oberkörper von Passanten in der Innenstadt gefunden worden. Während die Rettung die Verletzte versorgte, startete die Polizei eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter.