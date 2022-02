27-jährige Lenkerin bei Auffahrunfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Bei einem Auffahrunfall auf der Völser Straße ist am Sonntagnachmittag eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war laut Polizei in Richtung Westen unterwegs und wollte gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung mit dem Geroldsbachweg links abbiegen.