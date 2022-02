Mehrere Verletzte bei Skiunfällen in Sölden am Sonntag

Sölden – Alle Hände voll zu tun hatten am Sonntag die Pistenretter im Ötztal. Bei zahlreichen Skiunfällen wurden mehrere Personen teils schwer verletzt. So prallten gegen 11.45 Uhr am Tiefenbachferner ein 18-Jähriger und eine 20-Jährige aus Belgien zusammen. Die junge Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.