Peng Shuai bestritt sexuelle Nötigung durch ehemaligen Vizepremier

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat bestritten, den ehemaligen Vizepremier Zhang Gaoli der sexuellen Nötigung beschuldigt zu haben. In einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe gab die 36-Jährige an, dass sie nie jemanden eines sexuellen Übergriffs beschuldigt habe und dass sie selbst ihren Social-Media-Beitrag vom November, der eine solche Behauptung zu enthalten schien, gelöscht habe.

Die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel hatte am 2. November über die chinesische Plattform Weibo erklärt, Zhang habe sie zum Sex gezwungen. Danach verschwand Peng zunächst von der Bildfläche. Am 21. November wurde dann ein virtuelles Gespräch der Tennisspielerin mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, veröffentlicht, in dem sie angab, dass es ihr gut gehe und sie sich in Sicherheit befinde. Das IOC will sich am Montag zur Causa äußern, nachdem Bach sich am Samstag innerhalb der Olympia-"Blase" mit Peng getroffen hatte. (APA, dpa)