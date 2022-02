Kunstprojekt „Pausenzeichen“: „Täterorte“ als Mahnmale

Innsbruck – Die von der Stadt Innsbruck zum zweiten Mal vergebene Förderung „gedenk_potenziale“ geht heuer an das Kunstprojekt „Pausenzeichen“ des gebürtigen Innsbruckers Lucas Norer. Mittels Text- und Klangintervention sowie Bodenmarkierungen wird er vier Täterorte der NS-Repression in Innsbruck ins Bewusstsein rücken – nämlich die ehemalige Gestapo-Zentrale in der Herrengasse, das Polizeigefängnis „Sonne“, das Landesgeschichtliche Gefangenenhaus in der Schmerlingstraße und das Gestapolager Reichenau. (TT)