Neue Palliativstation im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams ab 2023

Zams – Würde und Selbstbestimmung im letzten Lebensabschnitt – das ist das oberste Gebot in der Palliativpflege. In Tirols Spitälern stehen aktuell 29 Palliativbetten zur Verfügung, sechs weitere dieser speziellen Betten kommen 2023 im Zammer Krankenhaus St. Vinzenz dazu. Das hat Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler am Freitag bestätigt. Eingerichtet werden soll die neue Palliativstation im Zuge von Adaptierungen der ehemaligen Chirurgie I und II.