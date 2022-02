„Morgen ist leider auch noch ein Tag“: Fertigpudding im Bett

Innsbruck – Das Innsbrucker Theater praesent bewirbt sich aktuell mit Stickern und Taschen als klein und widerständig. Und Widerständigkeit wird bisweilen auch im Kleinen groß belohnt: mit einem Gastspiel, das zur Erstaufführung wurde. Die Wiener Premiere von „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ jedenfalls musste aus bekannten Gründen verschoben werden. Deshalb kam das Solo-Stück von und mit Roman Blumenschein am Freitag und Samstag in Innsbruck erstmals vor Publikum auf die Bühne.

In „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ geht es um Depression. Die hat sich bekanntlich, das kann man regelmäßig in Magazinüberschriften nachlesen, zur Volkskrankheit ausgewachsen – und wird doch gern als Aufforderung missverstanden, bloß nicht zu jammern und sich ein bisschen zusammenzureißen. Schließlich macht es die Welt niemandem leicht. Auch der von Blumenschein dargestellte Schauspieler schämt sich, an nichts Anständigem, etwa Krebs, erkrankt zu sein. Und wirklich wahrhaben will er die Krankheit auch nicht. Er taucht unter, er überspielt – und bleibt selbst beim Fertigpuddingkochen im Bett. Auch das Tapetenstudium ist Grund genug, sich vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Situation zu flüchten. Und Eltern und Freunde flüchten mit – und ratschlagen: Mehr Bier! Oder ein Ausflug ins Grüne?