Weingartners 85er und Zukunft des Reisens: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr

Tirols Altlandeshauptmann Wendelin Weingartner feiert heute seinen 85. Geburtstag. In „Tirol Live“ spricht er über alte Zeiten und darüber, was aus seinen politischen Visionen geworden ist. Weingartner hatte dem Land unter anderem ein Nachdenkpause in Sachen Skigebietserschließungen und Erweiterungen verordnet.