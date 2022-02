Hotel mitten im Ortszentrum von Hinterglemm ausgebrannt

In Hinterglemm im Salzburger Pinzgau ist in der Nacht auf Montag mitten im Ortszentrum ein Hotel ausgebrannt.

Saalbach-Hinterglemm – In Hinterglemm im Salzburger Pinzgau ist in der Nacht auf Montag mitten im Ortszentrum ein Hotel ausgebrannt. Rund 200 Feuerwehrleute bekämpften seit 3 Uhr den Brand. Es gelang ihnen, ein Übergreifen des Feuers auf andere Häuser zu verhindern. 28 Menschen – Gäste und Mitarbeiter des Hotels – wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sagte der Pinzgauer Bezirksfeuerwehr-Kommandant Klaus Portenkirchner zur APA. Das Hotel wurde schwer beschädigt, ein Betrieb ist undenkbar.