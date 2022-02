Sperrstundenkontrolle in Kitzbühel: Däne bespuckte und trat Polizisten

Kitzbühel – Bei einer Kontrolle in einem Kitzbüheler Lokal bekam es die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einer uneinsichtigen und offensichtlich betrunkenen Gruppe dänischer Gäste zu tun. Bei der Sperrstundenkontrolle stellten die Beamten fest, dass zwar die Haupteingangstür versperrt war, sich jedoch noch mehrere Personen in der Gaststube befanden. Während die Polizisten das Lokal durch den Hintereingang betraten, wurden die Gäste vom Wirt durch den Haupteingang ins Freie gelassen. Die verbliebenen Gäste wurden schließlich vor dem Lokal kontrolliert.

Beim Versuch, den 32-Jährigen in einen Polizeiwagen zu setzen, geriet der Mann noch mehr in Rage. Er beschimpfte die Polizisten lautstark, versuchte sich loszureißen und begann, die Beamten zu treten. Letztendlich spuckte er einem Polizisten ins Gesicht. Daraufhin wurden dem Dänen Handfesseln angelegt. Das steigerte seine Wut aber nur noch.

Während der anschließenden Fahrt zur Polizeiinspektion trat der Festgenommene gegen die Fahrzeugsitze und traf dabei den Lenker am Kopf. Zudem versuchte er mehrfach, den am Rücksitz mitfahrenden Polizisten zu beißen. Der 32-jährige Däne musste die Nacht schließlich in der Polizeiinspektion Kitzbühel verbringen und wurde am nächsten Tag vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er Sonntagmittag wieder entlassen. Aufgrund der tätlichen Angriffe und dem festgestellten Verstoß gegen die Covid-Maßnahmenverordnung wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft bei der zuständigen Gesundheitsbehörde angezeigt. (TT.com)