Rodlerin Schulte Dritte nach erstem Lauf, Egle nach Sturz abgeschlagen

Lisa Schulte geht als Dritte in den zweiten von vier Läufen.

Peking - Kunstbahnrodlerin Lisa Schulte liegt nach dem ersten von vier Läufen im Einsitzerbewerb bei den Olympischen Spielen in China an der dritten Position. Die 21-jährige Tirolerin hat 0,178 Sekunden Rückstand auf die Deutsche Julia Taubitz, die vor ihrer Landsfrau Natalie Geisenberger (+0,057) führt. Hannah Prock ist Sechste (0,417). Die aus dem ÖOC-Trio am stärksten eingeschätzte Madeleine Egle ist nach einem Sturz wohl bereits aus dem Medaillenrennen (17./+0,997).