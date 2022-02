Duell um den Bürgermeistersessel in Schwendau und Hippach

Schwendau, Hippach – Seit 30 Jahren ist Franz Hauser bereits Bürgermeister von Schwendau. In der letzten Periode erschwerten ihm die Mehrheitsverhältnisse das Durchbringen so mancher seiner Anliegen. Denn Gerold Wechselberger wechselte die Fronten und lief von der Bürgermeisterliste zur Opposition über. Nun tritt er gegen Hauser als Bürgermeisterkandidat an. Vor allem der Standort eines neuen Kindergartens wurde zum Dauerstreitthema der letzten Jahre. Für Hauser, der im Vorjahr seinen 60. Geburtstag feierte, sind die zermürbenden Kämpfe im Gemeinderat aber kein Grund, das Handtuch zu werfen. Geht es nach ihm, wird er weitere sechs Jahre der Gemeinde vorstehen. Die ehemalige Vizebürgermeisterin Theresia Rauch, die wegen der politischen Querelen zurückgetreten war, befindet sich auch wieder vorn auf seiner Liste.