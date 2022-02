Neue ÖVP-Chats: Wirbel um Anti-SPÖ-SMS von Mikl-Leitner und Co.

Die frühere Innenministerin und heutige niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) soll 2016 in einer Debatte um die Flüchtlingskrise und die Reform des Staatsschutzes in einem SMS an ihrem damaligen Kabinettschef Michael Kloibmüller geschrieben haben: "Rote bleiben Gsindl! Schönen Schitag!".