RTL will Dschungelcamp 2023 wieder in Australien produzieren

Berlin – Trotz der erfolgreichen Dschungelcamp-Premiere in Südafrika möchte RTL die TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023 wieder in Australien produzieren. "Der Dschungel gehört nach Australien, und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Die Bild-Zeitung und der Branchendienst "DWDL.de" hatten zuerst berichtet.

Coronabedingt war die Show diesmal in Südafrika - statt wie bei den vorherigen Staffeln in Australien - produziert worden. Küttner sei erleichtert, dass es in dieser schwierigen Zeit gelungen sei, die Show "in der gewohnten Qualität on air zu bringen".