Brand in Haus in Breitenbach: 53-Jähriger bei Löschversuchen verletzt

Feuerwehrleute beim Löschen des Brandes in Breitenbach.

Breitenbach – Beim Versuch, einen Brand in seinem Haus in Breitenbach zu löschen, wurde am Montagnachmittag ein 53-Jähriger verletzt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Mann das Feuer gegen 13.45 Uhr im Bereich der Küche. Er startete selbst erste Löschversuche und ließ die Feuerwehr rufen.