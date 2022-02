Biden: Bei russischem Einmarsch in der Ukraine wird Westen handeln

© Al Drago via www.imago-images.de

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington.

Washington – US-Präsident Joe Biden hat nach einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in Washington betont, dass Diplomatie der beste Weg zur Lösung der Ukraine-Krise ist. Wenn Russland aber die Ukraine angreifen sollte, werde es eine schnelle und entschlossene Antwort geben. Dann könne es kein "business as usual" geben. Nach Ansicht von Scholz sei die Botschaft in Moskau angekommen, dass ein Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis für Russland nach sich ziehen würde.