Fünf von sechs ÖOC-Snowboardern in der Parallel-Entscheidung dabei

Benjamin Karl fuhr in der Quali die zweitbeste Zeit ein.

Fünf der sechs angetretenen österreichischen Parallel-Snowboarder haben am Dienstag in Secret Garden die Qualifikation für die K.o.-Entscheidung im Olympia-Riesentorlauf geschafft. Bei den Männern kamen Benjamin Karl, Andreas Prommegger und Alexander Payer als Zweiter, Dritter bzw. Zehnter in die 16er-Entscheidung, bei den Frauen Julia Dujmovits und Daniela Ulbing als Fünfte bzw. Siebente. Nicht geschafft hat es Lukas Mathies als 23.