Schnittholz und Pellets per Zillertalbahn nach Jenbach

Jenbach – Mit fast 3000 Waggons transportierte die Zillertalbahn im Vorjahr 120.000 Tonnen Rundholz für die Firma Binder von Jenbach nach Fügen. Damit wurde die Straße schon wesentlich entlastet, nachdem die Bahn für siebeneinhalb Jahre auf derartige Transporte verzichten musste. Jetzt soll es aber auch Transporte in die Gegenrichtung geben. „Wir werden in einem gemeinsamen Projekt von Zillertalbahn und Binderholz Rundholz, Schnittholz und Pellets von Fügen nach Jenbach transportieren und so mehr als 4000 Lkw-Fahrten einsparen“, freuen sich Helmut Schreiner, der technische Vorstand der ZVB, und Martin Sigl, der Logistikleiter bei Binderholz. „Alles in allem ist für heuer geplant, rund 220.000 Tonnen an Holztransporten mit der Zillertalbahn abzuwickeln und damit die B169 Zillertalstraße sowie die A12 und die Zillertaler Bevölkerung um rund 22.000 Lkw-Fahrten zu entlasten“, rechnet Schreiner vor. „Die ersten Gehversuche haben schon gut geklappt. Dabei haben viele Beteiligte neue Ideen eingebracht“, betont Sigl.