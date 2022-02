UVP-Koordinator für Golfplatz in Sautens, politisch kein Thema

Am Eingang des Ötztals soll künftig auf Flächen in Sautens, Haiming und Oetz Golf gespielt werden. Das Verfahren dazu läuft.

Sautens – Zwei Listen, zwei Bürgermeisterkandidaten und ein Golfplatz, der politisch kein Thema ist. So sieht Wahlkampf in Sautens aus.

„Der Golfplatz ist deshalb kein Thema, weil die Gemeinde die von ihr zu erledigenden Hausaufgaben gemacht hat. Ich wüsste nicht, was da noch kommen sollte“, beteuert BM Manfred Köll. Dem stimmt auch sein Kontrahent, Vize-BM Bernhard Gritsch, in weiten Teilen zu: „Zu klären ist noch die Schwimmbad-Frage, wobei die Stellungnahme des Denkmalamts ausständig ist.“ Im Sommer hatte es eine Bürgerbefragung zum Erhalt des Sautner Schwimmbades gegeben. Eine breite Mehrheit sprach sich gegen einen Abriss der Infrastruktur mit Tennisplätzen, Schwimmbadrestaurant und Gemeindesaal aus. Zuletzt bekundete BM Köll, „die Unterschriften ernst zu nehmen“. Das stellt nun sein Vize postwendend in Abrede. „Wären Fredi Köll die kritischen Stimmen wichtig, hätte er den Abriss des Schwimmbades nicht mit 850.000 Euro in den Haushaltsvoranschlag 2022 aufgenommen.“