„Nicht weitermachen wie bisher": Neubewertung der Covid-Lage gefordert

Quarantäne- und Teststrategie „passen im Moment nicht mehr so gut zusammen", so Wallner, der aktuell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz innehat.

Eine Infektion mit der Omikron-Variante verlaufe sehr mild, nur wenige Patienten müssten ins Spital. „Es ist anders, als wir es aus der Vergangenheit kennen", sagte Wallner. Deshalb stelle sich – auch angesichts der Kosten – schon die Frage, wie man mit dem Testen weiter verfahre. „Jedenfalls würde ich nicht weitermachen wie bisher", so der Landeshauptmann. In seinen Augen wären Einschränkungen vorzunehmen. Das könne etwa bedeuten, nur noch symptomatische Personen oder bestimmte Berufsgruppen auf das Coronavirus zu testen. „Quer über die gesamte Republik dahinzutesten, das macht, glaube ich, wenig Sinn", stellte Wallner fest. Die Teststrategie im Gesamten müsse überarbeitet werden.

Bei einem Bund-Länder-Treffen sollte nach Wallners Ansicht beantwortet werden, „wie wir in das Frühjahr hineinkommen, und wann kommen wir weiter in Richtung Lockerungen". Die spannendste Frage in der nächsten Zeit werde ohnehin sein: „Wann können wir das Ganze überhaupt auflösen?"

Friseur-Innungsmeister Wolfgang Eder freute sich indes, dass für seine Branche ab 12. Februar nur mehr die 3G-Regel gilt. „Wir sind sehr froh nach langen, wirklich schwierigen Verhandlungen am 12. Februar bei den Lockerungsschritten dabei zu sein", sagte der Friseur-Vertreter. Ganz haben die Friseure „in den zähen Gesprächen" ihr Ziel zwar nicht erreicht, so Eder, denn im Vergleich zum Handel bleibe es bei der 3G-Regel. Trotzdem: „Wir sind sehr glücklich und hoffen, dass alle Kunden wieder zu uns kommen können." Die Pandemie sorgte für 20 bis 30 Prozent weniger Friseur-Kundinnen und -Kunden. Nun wolle man zurück zu den alten Kundenzahlen, sagte Eder.

„Veranstaltungen in ihrer Größe zu begrenzen war eine der schmerzhaftesten Maßnahmen für den Kulturbereich", wurde Mayer in einer Aussendung am Dienstag zitiert. „Wir haben immer versucht, die Grenzen möglichst praxisnah zu gestalten. Dass wir jetzt ganz auf sie verzichten können, freut mich besonders." In Museen und Ausstellungshäusern entfällt wiederum die 2G-Regel, hier gilt nur FFP2-Pflicht. Dies sei ein „weiterer Schritt in Richtung Normalität", so die Kulturstaatssekretärin. „Kunst und Kultur sind wichtige menschliche Grundbedürfnisse, daher soll keine Einschränkung länger bestehen als unbedingt notwendig."