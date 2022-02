Massenmörder Breivik wird in anderes norwegisches Gefängnis verlegt

Anders Behring Breivik wird verlegt. © Ole Berg-Rusten/NTB/AFP

Oslo – Der verurteilte Massenmörder Anders Behring Breivik wird in Norwegen in ein anderes Gefängnis verlegt. Er komme von der Haftanstalt Telemark in Skien in jene der Gemeinde Ringerike, teilte die Strafvollzugsbehörde Kriminalomsorgen am Dienstag mit.

Zweck der seit längerem erwogenen Verlegung sei hauptsächlich, dass Breivik seine Strafe seit vielen Jahren unter besonders hohen Sicherheitsbedingungen in derselben Anstalt verbüßt habe und deshalb ein Wechsel des Umfeldes angemessen sei. Brisant: Die Haftanstalt Ringerike rund 40 Kilometer nordwestlich von Oslo liegt am Tyrifjord, in dem sich in etwa zehn Kilometern Entfernung auch die Insel Utøya befindet.

Antrag auf vorzeitige Entlassung gescheitert

Breivik war zuletzt mit einem Antrag auf vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung gescheitert. Bei der Gerichtsverhandlung beklagte er sich erneut über die Haftbedingungen in Skien, wo er seit 2013 in Isolation einsitzt. Seine Verlegung soll der Vollzugsbehörde zufolge in naher Zukunft erfolgen. Konkrete Angaben zum Zeitpunkt könne man aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nicht machen.

Die Justizvollzugsanstalt Ringerike verfügt wie ihr Pendant in Skien gut 120 Kilometer weiter südlich über eine eigene Abteilung mit besonders hohen Sicherheitsvorkehrungen. Breivik wird also ganz ähnliche Haftbedingungen wie bisher vorfinden.

