Bayerischer Busfahrer kollabiert während der Fahrt, Passagier verhindert Unfall

Der 50-jährige Lenker eines Würzburger Linienbusses erlitt am Montag während der Fahrt einen Schlaganfall.

Würzburg – Während der Fahrt ist ein Buslenker auf einer Bundesstraße bei Würzburg zusammengebrochen. Ein Passagier konnte den drohenden Unfall noch rechtzeitig verhindern. Der Linienbus sei auf dem Weg von Würzburg ins nahe gelegene Höchberg plötzlich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei touchierte der Bus die Leitplanken und rollte unkontrolliert weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 50 Jahre alte Fahrer das Bewusstsein verloren. Einer der neun Fahrgäste eilte entschlossen zum Fahrer, zog die Feststellbremse und stoppte so die gefährliche Fahrt.