Sucheinsatz nach Lawine im Zillertal: Eine Person geborgen

Fügenberg – Bei einem Lawinenabgang in den Tuxer Voralpen wurde am Dienstagnachmittag ein Wintersportler verschüttet. Der Mann wurde gegen 15 Uhr am Marchkopf im freien Gelände von dem rund 300 Meter langen Schneebrett erfasst. Er wurde nahezu unverletzt geborgen, wurde aber zur Abklärung ins Krankenhaus Schwaz geflogen.