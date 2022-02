Aus zwei Listen wird eine in Aschau

Die ersten 8 Kandidatinnen und Kandidaten der Liste „Mia fia Enk – Team Aschauer Bürgerliste“, die in Aschau im Zillertal aktiv mitarbeiten wollenv.l.n.r.: Hansjörg Holaus, Birgit Hinterberger, Friedrich Höllwarth, Sebastian Keiler, Andreas Sturmer, Manuela Schiestl, Patrick Taxacher und Gertrude Gattringer.

Aschau im Zillertal ‒ Das Werben um Wählerstimmen für die am Sonntag, 27. Februar anstehende Gemeinderatswahl hat auch in der Gemeinde Aschau im Zillertal begonnen. Die bisher im Gemeinderat vertretene Fraktion „Mia fia Enk“ unter der Führung von Gemeindemandatar Andreas Sturmer und die bisherige Aschauer Bürgerliste unter Führung von Gemeindevorstand Sebastian Keiler treten auf Listenplatz 2 mit einem gemeinsamen Team aus engagierten Aschauerinnen und Aschauern an.