Mindestens sieben Tote und 29 Verletzte durch Erdrutsch in Kolumbien

Bei einem massiven Erdrutsch in Kolumbien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere 29 Menschen wurden bei dem Unglück am Dienstag in der Gemeinde Dosquebradas in der westlichen Region Risaralda verletzt, wie der Katastrophenschutz des südamerikanischen Landes mitteilte. Die Bergungsteams durchkämmten weiterhin die Schlammmassen auf der Suche nach Überlebenden.