Nächstes Drama um Shiffrin: US-Skistar schied auch im Slalom aus

Yanqing – Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat bei den Olympischen Winterspielen in China das nächste Debakel erlebt. Nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom patzte die Amerikanerin auch im ersten Lauf des Slaloms am Mittwoch und war nach wenigen Toren schon draußen. Mit hängendem Kopf und ungläubiger Miene saß die 26-Jährige minutenlang neben der Strecke. Innerhalb von nur drei Tagen hat die langjährige Alpin-Dominatorin damit schon zwei große Medaillenchancen liegen lassen. Die größte hat sie nun wohl noch in der Kombination.