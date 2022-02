400.000 Euro für neue Naturparkzentrale in Elmen

Elmen, Innsbruck – Die Planungen sind abgeschlossen, und jetzt ist auch die Finanzierung gesichert. Die Tiroler Landesregierung hat in ihrer gestrigen Sitzung 400.000 Euro für die Errichtung der neuen Naturparkzentrale in Elmen beschlossen. „Mit den Naturparks haben wir in Tirol seit Jahren funktionierende Strukturen zur Besucherlenkung in den schönsten Naturräumen Tirols“, betont LH Günther Platter.