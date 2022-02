Doppel-Date für HCI und seine Fans mit dem Team der Stunde

Die Suche nach dem Team der Stunde in der ICE Hockey League führt dieser Tage nach Villach. Denn der VSV ist „on fire“: Acht Siege aus den letzten zehn Spielen und fünf Triumphe in Serie sorgten dafür, dass die Adler in den Top 3 landeten. Und ausgerechnet gegen diese Mannschaft müssen die Haie in Back-to-back-Games antreten, sowohl heute (19.15 Uhr) als auch morgen (19.15 Uhr) empfängt man die Kärntner in der Tiwag Arena. Doch ein echter Hai kennt keine Furcht. „Egal, was die Tabelle aussagt, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, sagte Co-Trainer Flo Pedevilla passend dazu. Kraft gibt’s (hoffentlich) auch von der Tribüne: 2000 Fans sind erlaubt, es gilt an beiden Tagen wieder die 2-G-Regel. (t.w.)