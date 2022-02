Zollbeamte erwischten in Ischgl Schmuggler auf Skiern mit Luxusuhren

Ischgl – Ein mutmaßlicher Schmuggler auf Skiern ist den Zollbeamten bereits am 27. Jänner am rund 2800 Meter hohen Flimsattel im Gemeindegebiet von Ischgl an der Grenze zur Schweiz ins Netz gegangen. Der Skifahrer hatte acht Luxusuhren der Marken Omega und Union Glashütte mit einem Gesamtwert von rund 36.000 Euro in seinem Rucksack "ohne Anmeldung" aus dem Samnaun über die Grenze gebracht, wie das Finanzministerium in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte.