Tiroler Kombinierer Greiderer holt überraschend Bronze, Lamparter Vierter

Der Absamer sicherte sich in einem spannenden Finish den dritten Platz hinter dem deutschen Olympiasieger Vinzenz Geiger und dem Norweger Jörgen Graabak. Weltcupleader Johannes Lamparter aus Rum kam nach anfänglicher Nervosität beim Olympia-Debüt auf Platz vier.

"Ich habe mich noch nie in meinem Leben so verausgabt, aber das war es wert, jetzt habe ich das Edelmetall", sagte Greiderer überglücklich nach überwundenen "Nahtod-Erfahrungen". "Das war das härteste Rennen in meinem Leben, ich habe gewusst, jetzt laufe ich bis ich nicht mehr kann."