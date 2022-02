Nachholeffekt: Insolvenzen zu Jahresende über Vorkrisenniveau

Wien – Bei den Insolvenzen hat sich im vierten Quartal ein gewisser Nachholeffekt gezeigt. Haben das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, Steuerstundungen und weitere staatliche Corona-Hilfen bisher die befürchtete Pleitewelle verhindert, so lag die Zahl der Insolvenzen in den letzten drei Monaten 2021 mit 1206 um 1,3 Prozent über dem vierten Quartal 2019 und mehr als doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum 2020, geht aus vorläufigen Zahlen der Statistik Austria hervor.