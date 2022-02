Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" wird nächste Woche fortgesetzt

Julian H. sitzt seit seiner Auslieferung aus Berlin im März in Österreich in U-Haft.

St. Pölten – Der Drogenprozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., wird am kommenden Mittwoch (16. Februar) am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt. Am nunmehr fünften Tag der Schöffenverhandlung könnte auch ein Urteil fallen. Jedenfalls auf dem Programm stehen "weitere Befragungen", sagte Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen am Mittwoch.