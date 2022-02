Wunderheiler hämmerte Schwangerer in Pakistan Nagel in den Kopf

Islamabad – In Pakistan hat ein angeblicher Wunderheiler einer Schwangeren einen Nagel in den Kopf gehämmert, damit sie einen Buben zur Welt bringt. Der Arzt Haider Khan sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, die Frau sei in seine Klinik in der Stadt Peshawar gekommen, nachdem sie selbst erfolglos versucht habe, den Nagel mit einer Zange zu entfernen. "Sie war bei vollem Bewusstsein, hatte aber ungeheure Schmerzen."