„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Barbara Stöckl

© Andrea Lindner

Innsbruck – Als Moderatorin und Journalistin erfährt Barbara Stöckl vieles aus dem Leben ihrer Gäste. In der neuen Folge von „LICHTblicke & Wegweiser” erzählt sie ihrer Gastgeberin Marianne Hengl von ihren eigenen Erfahrungen – was sie bewegt, was sie hofft.

Entgeltliche Einschaltung

„Es gibt Lebenssituationen, wo es den Menschen nicht möglich ist, immer das Positive zu sehen. Man muss sich selbst eingestehen, dass man oft einen zeitlichen Abstand von Geschehnissen braucht.” Nach Verlusten oder Niederlagen, sagt Barbara Stöckl, dürfen schwere Gefühle sein – obwohl es „in unserer Gesellschaft fast unmodern geworden ist, dass man Traurigkeit auch oft aushalten muss”.

Veränderungen im eigenen Leben annehmen mag die ORF-Moderatorin weniger. „Ich wünsche mir immer, dass es weiterhin so gut läuft. Aber das ist dumm. Denn es steht fest, das Leben ändert sich ständig. Jeden Moment. Das Leben hängt an einem seidenen Faden. Aus dem Spitzensport hört man immer wieder, die Niederlagen haben den Sportler mehr gestärkt als alle Siege. Das kann man aber nur rückblickend so sehen und schätzen.”

📽️ Video | Marianne Hengl im Gespräch mit Barbara Stöckl

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Barbara Stöckl spricht mit Marianne Hengl auch darüber, wie sie die derzeitige gesellschaftliche Situation sieht. ”In Zeiten wie diesen lernt man wieder die Demokratie zu leben, man lernt wieder zu schätzen, in welcher Freiheit wir aufgewachsen sind.“ Sie hoffe sehr auf ein Umdenken in der Gesellschaft, ein Regenerieren, „denn nur immer noch mehr Reichere in unserer bunten Welt und die Armen im Dreck wird es auf Dauer nicht geben können“.

Marianne Hengl spricht jeden Monat mit Menschen, die den großen Herausforderungen ihres Lebens standgehalten haben und so zum Vorbild – sprich zum Lichtblick – für viele werden könnten.