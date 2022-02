Grüne Liste bleibt von Wahl in Mutters ausgeschlossen

Mutters – Die Entscheidung ist am Mittwochabend gefallen: Die Gemeindewahlbehörde in Mutters wird ihre Entscheidung nicht revidieren. Damit wird die Gemeinderatswahl am 27. Februar ohne die Liste „Die Grünen und Unabhängige Mutters“ über die Bühne gehen. Wie BM und Wahlleiter Hansjörg Peer gegenüber der TT bestätigt, habe die Wahlbehörde „keine Veranlassung gesehen“, den Beschluss aus der Vorwoche zu revidieren. „Die Liste bleibt ausgeschlossen“, so Peer.