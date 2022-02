3:6 gegen Villach: Ohne den Chef an der Bande gingen Haie im Finish baden

Stand Mittwoch gegen Villachs Adler unter Beschuss – Haie-Goali­e Tom McCollum war bei den letzten beiden Toren nicht mehr am Eis.

Innsbruck – Die Haie haben in dieser Saison, wie die anderen Teams, einen weiteren Gegner – das Coronavirus schaltet immer wieder Leistungsträger aus. Bei den Innsbrucker Haien lieferte im Vorfeld des ersten Villach-Spiels Cheftrainer Mitch O’Keefe nicht zum ersten Mal einen positiven Test ab und wurde somit an der Bande gegen die Adler schmerzlich vermisst. Angreifer Daniel Leavens teilte dieses Los, die komplette Mannschaft wurde am Mittwoch um 16.30 Uhr noch einmal getestet, um weitere Fälle auszuschließen. Es gab keinen.