Zollgebühren gestohlen: Innsbrucker Paketzusteller unter Verdacht

Innsbruck – Ein 35-Jähriger soll zwischen 17. und 28. Jänner in vier Fällen bei der Zustellung von Paketen die Zollgebühren kassiert, diese jedoch nicht bei der Logistikfirma abgeliefert haben. Das berichtete am Mittwoch die Innsbrucker Polizei. Außerdem soll der Mann ein Paket mit Elektronikgeräten und Bargeld in der Firma gestohlen haben.