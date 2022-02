34 Jahre nach Papa Hubert: Johannes Strolz ebenfalls Kombi-Olympiasieger

So strahlt nur ein Olympiasieger: Johannes Strolz mit seiner Goldenen in der alpinen Kombination. © GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Yanqing - Österreichs Alpin-Männer bleiben bei den Olympischen Spielen in Peking eine Medaillenbank. Nachdem Matthias Mayer in der Abfahrt Bronze und im Super-G Gold geholt hatte, brachte am Donnerstag auch der dritte Bewerb in Yanqing Edelmetall für Rot-weiß-rot. In der Kombination sicherte sich Johannes Strolz Gold. Der Vorarlberger schaffte damit, was schon seinem Vater Hubert 1988 in Calgary gelungen war.

Entgeltliche Einschaltung

Silber ging an Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen, Bronze an den Kanadier James Crawford. Nach der Abfahrt war Strolz Vierter gewesen, Marco Schwarz hatte sich dahinter als Fünfter klassiert. Für den Kärntner, der vor einem Jahr in Cortina d'Ampezzo den WM-Titel in der Kombination gewann, wurde es auch Platz fünf in der Endabrechnung. Raphael Haaser belegte den siebenten Platz, ein vierter Österreicher war nicht am Start.

📽️ Video | Die Fahrt von Johannes Strolz zu Gold

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und einem Drittanbieter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Inhalt laden" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Inhalt laden

Der Franzose Alexis Pinturault, der schon die Abfahrt verpatzt hatte, schied im Slalom wie die Schweizer Loic Meillard und Luca Aerni aus. Landsmann Justin Murisier wurde undankbarer Vierter. Insgesamt standen nur 27 Läufer auf der Startliste, im Weltcup waren zwei Jahre in Folge keine Kombinationen angesetzt.

"Speziell wegen der Geschichte meines Vaters bedeutet das so viel für mich. Wenn ich daran denke, all die Bilder und die Goldmedaille von meinem Vater, ist es schwer für mich, nicht zu weinen", sagte Strolz. "Ich muss mich zuallererst bei meiner Familie bedanken. Sie haben immer an mich geglaubt, und jetzt ist ein Traum wahr geworden - die selbe Goldene, die mein Vater gemacht hat."

🎿 Olympia - Alpine Kombination der Herren 🥇 Johannes Strolz

🥈 Aleksander Aamodt Kilde

🥉 James Crawford Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Im Frühjahr 2021 war Strolz aus den ÖSV-Kadern gestrichen worden und musste sich fortan in Eigenregie um Vorbereitung und Training kümmern. Seine Skier präpariert Strolz in dieser Saison selbst - auch in China, wiewohl er bei den Abfahrtslatten auf das Know-how der Serviceleute seiner Markenkollegen Mayer und Vincent Kriechmayr zurückgreifen konnte.

Mit seinem ersten Weltcup-Sieg, den er sensationell im Jänner in Adelboden im Slalom realisierte, katapultierte er sich auf die größere Bildfläche und machte sich auch für die Olympia-Aufstellung unverzichtbar. Dass er beim Großereignis auch die Kombination in Angriff nehmen konnte, wurde erst am letzten Drücker möglich, nachdem Strolz am 13. Jänner kurz vor der Deadline im Europacup in Tarvisio die nötigen FIS-Punkte für die Abfahrt gesammelt hatte.

"Es bedeutet so viel für mich, weil ich im Sommer nicht mehr im Team war und mich zurückkämpfen musste, bis ich jetzt wieder den vollen Support habe", ergänzte der 29-Jährige. "Die Opfer und die harte Arbeit haben sich doch ausgezahlt. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man nie aufgeben soll. Wenn man an sich glaubt, muss man die Chance ergreifen und immer weitermachen."

🔴⚪🔴 ÖOC-Medaillen in Peking 🥇 Gold (4): Matthias Mayer (Ski alpin - Super-G), Benjamin Karl (Snowboard - Parallel-Riesentorlauf), Johannes Strolz (Ski alpin - Kombination), Alessandro Hämmerle (Snowboard Cross)

🥈 Silber (4): Katharina Liensberger (Ski alpin - Slalom), Manuel Fettner (Skispringen - Normalschanze), Wolfgang Kindl (Rodeln - Einsitzer), Daniela Ulbing (Snowboard - Parallel-Riesentorlauf)

🥉 Bronze (4): Matthias Mayer (Ski alpin - Abfahrt), Teresa Stadlober (Langlauf - Skiathlon), Lukas Greiderer (Nordische Kombination), Thomas Steu/Lorenz Koller (Rodeln - Doppelsitzer) Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Sein heute 59-jähriger Vater hat zwar nie ein Weltcup-Rennen gewonnen, hätte es aber beinahe geschafft, als erster Alpiner einen Olympiasieg zu wiederholen. Doch im entscheidenden Lauf des Kombi-Slaloms bei den Spielen 1992 in Albertville schied er kurz vor dem Ziel überlegen in Führung liegend aus. Johannes erblickte sieben Monate später das Licht der Welt.

"Den habe ich vor dem Tag schon ganz oben auf der Rechnung gehabt. Echt, Hut ab! Dass er sich so zurückgekämpft hat, ist eine megacoole Geschichte", freute sich Kombi-Weltmeister Schwarz mit. "Er steht am Nachmittag im Skiraum und richtet sich seine Ski selber her. Mehr verdienen kann es einer nicht als er." Mit seiner eigenen Leistung haderte der Kärntner. "Der Ärger ist natürlich groß. Ich laufe eigentlich schon das ganze Jahr ein bisschen hinterher, das hat sich da jetzt auch nicht gebessert. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Es ist brutal bitter, dass es nicht aufgehen will, dass ich den Flow zurzeit nicht finde."

Haaser schloss sich den Glückwünschen an. "Dem Johannes kann ich echt nur gratulieren. Gewaltige Leistung, ich freue mich so für ihn. Er hat sich das so hart erarbeitet und erkämpft. Es freut mich riesig", sagte der Tiroler, der trotz einer nicht optimalen Abfahrt für ihn Gefallen an dem Bewerb findet. "Natürlich macht eine Kombi Spaß. Ich habe das am Vormittag schon gesagt, dass ich es recht schade finde, dass sie den Bewerb nicht mehr betreiben wollen." (APA)

⏱ Olympia-Kombination der Herren: