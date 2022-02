Trolleybus auf IVB-Testfahrt in Innsbruck

In Salzburg sind Oberleitungsbusse – auch Trolleybusse genannt – unterwegs. In Innsbruck werden sie nun getestet.

Innsbruck – Nach dem E-Bus kommt in den nächsten Tagen nun ein Trolleybus zum Testeinsatz in der Landeshauptstadt. Es handelt sich dabei um einen Oberleitungsbus aus Salzburg, wo das städtische Verkehrsnetz mit Trolleybussen betrieben wird. Bei den Testfahrten prüfen die IVB unter anderem Fahrverhalten und Fahrleistung im Vergleich zu rein batteriebetriebenen Bussen. Eine Oberleitung braucht es dazu nicht, eine Batterie am Dach reicht.