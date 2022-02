Breite Mehrheit für neue Volksanwältin Doris Winkler-Hofer

Am Ende durfte sich Doris Winkler-Hofer über eine satte Mehrheit und damit einen dicken Vertrauensvorschuss seitens des Tiroler Landtages freuen. Mit 33 von 36 Stimmen wurde sie in der gestrigen Landtagssitzung zur Nachfolgerin der mit 31. März scheidenden bisherigen Landesvolksanwältin Maria Luise Berger gewählt. Die Stelle der Volksanwältin ist per Gesetz vom Landtag zu besetzen. Ausgeschrieben war der Job landhausintern gewesen, die TT berichtete. Beworben hatten sich mit Winkler-Hofer die aktuelle Leiterin des Bereichs Elementarbildung im Amt der Tiroler Landesregierung und Josef Siegele, bis dato und auch weiterhin stv. Volksanwalt.