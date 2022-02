Erpfendorfer Liste mit neuem „Chef“

Kirchdorf i. T. – Vizebürgermeister Gerald Embacher von der Gemeinsamen Erpfendorfer Liste zieht sich nach 30 Jahren aus der Gemeindepolitik zurück. Er hat den Listenvorsitz an den Unternehmensberater Robert Jong übergeben, der mittlerweile seit fast zwölf Jahren im Gemeinderat tätig ist.

„Wir kandidieren als traditionelle Erpfendorfer Liste. Das bedeutet, dass wir in erster Linie Initiativen für unser Dorf setzen, aber auch alle sinnvollen Entscheidungen für die gesamte Gemeinde mittragen. Und dass wir das können, haben wir schon bewiesen. Wir haben uns in der laufenden Periode unter anderem für den Erhalt der Volksschule, für die Erweiterung des Kindergartens, Schulbusanbindung und für die Schaffung von Wohnraum eingesetzt. All das ist jetzt Realität und wurde auch vom gesamten Gemeinderat mitgetragen“, sagt Jong.