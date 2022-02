Gauß' „Die Jahreszeiten der Ewigkeit“: Scheingeordnete Verhältnisse

Innsbruck – Karl Markus Gauß ist keiner, der auf einen Zug, der schon Fahrt aufgenommen hat, aufspringt, nur um dann vorne mit dabei zu sein, wenn’s knallt. Gauß tritt lieber einen Schritt zurück, beschreibt das, was er sieht, gleicht es mit dem ab, was er kennt – und kann den Knall schon knallen hören, bevor den Gehetzten im Zug auch nur dämmert, worauf sie zurasen. Das macht vor allem seine Journale, neben ihrer stilistischen und kompositorischen Brillanz, so besonders: Da denkt einer über das Heute und das Gestern nach, setzt sich selbst schreibend dazwischen – und alles ins Verhältnis, meint nicht besserwisserisch, sondern ordnet ein, unerbittlich, phrasenfrei, hochpolitisch und doch zutiefst human durchdacht. Gauß’ Journale – das erste, „Mit mir, ohne mich“, erschien 2002 – sind mehr als essayistisch ausgestaltete Chroniken. Es gibt kein kleingeistiges Verbeißen im vermeintlich Außerordentlichen, sondern den neugierig-forschenden Blick auf scheingeordnete Verhältnisse und die Unordnung darunter. Das, was man über Zeitenlauf und Stand der Dinge wirklich wissen muss, steht in diesen Büchern.