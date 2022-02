Missbrauchsskandal: Benedikt bekommt Solidarität von Papst und Prälat

Vatikanstadt – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. bekommt Unterstützung für seinen Brief als Antwort auf das Münchner Missbrauchdossier. Das Schreiben Benedikts sei das Dokument eines "großen Gläubigen und eines großen Humanisten", betonte der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, Bischof Vincenzo Paglia, im Interview mit dem italienischen Radiosender Radio 24 am Donnerstag.

In seinem Brief nehme Joseph Ratzinger "die Schuld aller auf sich". "Er war der erste, der von diesem 'Schmutz' in der Kirche gesprochen hat", sagte Paglia. Benedikt habe sofort nach seiner Wahl zum Papst ein Verfahren in Sachen Missbrauch in der Kirche eingeleitet. "Ich glaube, er ist ein Beispiel für die gesamte Kirche, aber auch für die gesamte Gesellschaft, denn dieses dramatische Übel der Gewalt gegen Kinder ist transversal, es betrifft alle Institutionen der Gesellschaft", so Paglia.