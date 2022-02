Mann enthauptete 17-jährige Ehefrau und ging mit Kopf auf Straße

Teheran – Ein grausamer Mord hat im Iran für landesweite Empörung sowie Kritik am Justizsystem gesorgt. Ein Mann hatte am Wochenende in Ahwas, Südwestiran, seine 17 Jahre alte Ehefrau enthauptet. Nach der Tat ging er mit ihrem Kopf in der Hand auf die Straße, wie unter anderem die Nachrichtenagentur ISNA berichtete. Von dem Mann mit dem Kopf seiner Frau in der Hand gab es auch Videos und Bilder in den sozialen Medien.