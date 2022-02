Nach Tötung in Graz: Verdächtiger "umfassend geständig"

Graz – Nach dem Tod einer 41-jährigen Frau in Graz, die laut Obduktion an einer Vielzahl an Stichverletzungen verblutet ist, hat der festgenommene Verdächtige Mittwochabend ein umfassendes Geständnis abgelegt, hieß es seitens der Polizei. Über das Motiv und auch die Brandursache gab es vorerst keine Angaben, doch auch da könnte bald Klarheit herrschen. Am Donnerstag wird der 23-jährige mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt. Er dürfte in Untersuchungshaft kommen.

Der junge Mann soll am Sonntagabend bei seiner 41-jährige Bekannten in ihrer Wohnung in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs gewesen sein. Beide hielten sich öfter am Bahnhof auf und gehörten zeitweise dem Obdachlosenmilieu an. Was genau zwischen den beiden in der Wohnung vorgefallen ist, ist noch unklar. Das bisher angegebene Motiv des Verdächtigen müsse noch hinterfragt werden, sagte Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz.