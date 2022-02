Instagram-Serie „Ich bin Sophie Scholl" geht im Februar zu Ende

München – Die Instagram-Serie „@ichbinsophiescholl" über die in der Nazi-Zeit hingerichtete Widerstandskämpferin wird Ende Februar nach 300 Tagen zu einem Ende kommen. Mehr als 750.000 Abonnenten hat die Serie von Südwestrundfunk (SWR) und Bayerischem Rundfunk (BR) über Sophie Scholl bislang erreicht, wie der SWR am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte.